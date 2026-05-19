Otvoren novi granični prijelaz u Gradišci, saobraćaj preusmjeren nakon oštećenja mosta

Novi granični prijelaz u Gradišci večeras je pušten u funkciju, nakon što su državne institucije donijele odluku o privremenom preusmjeravanju međunarodnog saobraćaja preko novog mosta na rijeci Savi.

Prva vozila počela su prolaziti nešto poslije 18:30 sati, dok je zvanično otvaranje uslijedilo neposredno prije 19 sati. Ovaj potez uslijedio je nakon jutrošnje obustave saobraćaja na starom graničnom prijelazu, gdje je zbog oštećenja dijela konstrukcije mosta procijenjeno da dalje korištenje nije sigurno.

Kako bi novi prijelaz mogao odmah početi s radom, granični policajci i carinski službenici preraspoređeni su sa dosadašnje lokacije, bez angažovanja dodatnog kadra.

Na novom prijelazu večeras je boravio i ministar finansija i trezora BiH Srđan Amidžić, koji je kritikovao višegodišnje odgađanje otvaranja mosta i poručio da je najvažnije da se omogući nesmetan protok ljudi i robe.

Privremeno rješenje donijelo je Ministarstvo sigurnosti BiH, a odluku je potpisao zamjenik ministra Ivica Bošnjak. Prema tom rješenju, novi granični prijelaz ostat će otvoren do sanacije postojećeg mosta, a najduže do 19. augusta ove godine.

Iz Ministarstva sigurnosti naveli su da ranije nije bilo moguće pustiti prijelaz u funkciju dok Uprava za indirektno oporezivanje BiH nije potvrdila da postoje svi uslovi za rad carinskih službi na novoj lokaciji.

U međuvremenu, iz UIO BiH potvrđeno je da je donesena odluka o privremenom premještanju Carinskog referata Gradiška na novi most. Istaknuto je da će se carinske procedure odvijati po istim pravilima kao i ranije, uključujući korištenje postojećih sistema, pečata i šifre graničnog prijelaza.

Nadležne institucije očekuju da će ovim privremenim rješenjem biti izbjegnuti veći zastoji u međunarodnom prometu, posebno kada je riječ o transportu robe i putničkom saobraćaju između Bosne i Hercegovine i Hrvatske.