Saobraćaj na Gradišci bit će preusmjeren preko novog mosta

Saobraćaj preko graničnog prijelaza Gradiška bit će preusmjeren preko novog mosta, nakon što je Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine donijelo rješenje kojim se omogućava korištenje ove lokacije.

Odluka je uslijedila nakon obustave saobraćaja na postojećem graničnom prijelazu Gradiška, do koje je došlo zbog obrušavanja dijela zaštitne ograde i pješačke staze na mostu preko rijeke Save.

Ministarstvo sigurnosti BiH još ranije je donijelo rješenje o određivanju privremenog graničnog prijelaza, ali je njegova primjena bila odgođena dok Uprava za indirektno oporezivanje BiH ne potvrdi da su ispunjeni pravni i organizacioni uslovi za rad carinske službe.

Prema obavještenju UIO BiH, rad carinskih službi na novoj lokaciji omogućen je premještanjem službenika sa postojećeg graničnog prijelaza Gradiška.

Javnost će naknadno biti informisana o početku preusmjeravanja saobraćaja preko novog mosta i mogućnosti korištenja nove lokacije za prelazak granice.

Korištenjem novog mosta trebalo bi se omogućiti brže odvijanje prometa roba i putnika, bolja protočnost saobraćaja i smanjenje zadržavanja na graničnom prijelazu.