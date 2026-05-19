Urušavanje mosta ubrzalo reakciju UIO: Novi granični prelaz Gradiška mogao bi biti otvoren već danas

Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine oglasila se nakon urušavanja dijela mosta na starom graničnom prelazu Gradiška, zbog čega je obustavljen saobraćaj preko jednog od najvažnijih međunarodnih prelaza u zemlji.

Iz UIO BiH saopćili su da su spremni osigurati sve potrebne uslove kako bi novi granični prelaz Gradiška Novi most, Gornji Varoš, koji se nalazi na trasi autoputa Banja Luka, Gradiška i uz novi most na rijeci Savi, bio otvoren već danas tokom dana.

Otvaranje novog prelaza postalo je posebno važno nakon što je na starom graničnom prelazu Gradiška došlo do oštećenja mostovske konstrukcije, zbog čega je privremeno zaustavljen promet ljudi i roba.

Granični prelaz Gradiška ima veliki značaj za međunarodni transport jer je jedini prelaz sa BIP statusom na sjeveru Bosne i Hercegovine. Takav status omogućava promet svih vrsta roba koje podliježu veterinarskom, fitosanitarnom i drugim inspekcijskim kontrolama. Pored Gradiške, isti status u BiH ima i granični prelaz Bijača na jugu zemlje.

Iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH navode da su, zbog značaja nesmetanog protoka roba, posebno onih životinjskog i biljnog porijekla, spremni u najkraćem roku provesti sve organizacione, tehničke i operativne aktivnosti kako bi novi prelaz bio stavljen u funkciju.

Cilj je, kako ističu, pomoći domaćoj privredi, prevoznicima i građanima, te smanjiti ekonomske posljedice koje su nastale zbog zastoja u saobraćaju na sjeveru Bosne i Hercegovine.

UIO BiH je u stalnoj koordinaciji sa nadležnim institucijama Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, kako bi se što prije uspostavio normalan režim međunarodnog saobraćaja.