Otvara se dugo očekivani granični prelaz Gradiška, ali ipak neće raditi!

Dugo najavljivani i dugo očekivani granični prelaz Gradiška bit će otvoren samo simbolično, ali zapravo neće početi sa radom zbog administrativnih blokada. Uprava za indirektno oporezivanje saopćila je da Upravni odbor nije usvojio izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, što je preduslov za puštanje u funkciju ovog prelaza koji bi trebao smanjiti gužve na jednom od najopterećenijih koridora između Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

U saopštenju UIO navodi se žaljenje zbog ovakvog ishoda, uz poruku da građani i privreda ne bi smjeli biti taoci političkih previranja. Iako je granični prelaz Gradiška infrastrukturno spreman, bez formiranja nove organizacione jedinice ni jedan carinski postupak ne može se provoditi na toj lokaciji, što znači da prelaz ne može biti operativan.

UIO je pozvala sve nadležne institucije da hitno omoguće usvajanje potrebnih izmjena, kako bi se stvorio osnov da prelaz profunkcioniše u punom kapacitetu. Naglasili su i da očekuju hitno uključivanje Vlade Federacije BiH, budući da je njen predstavnik u Upravnom odboru dio procesa odlučivanja.

Prema zvaničnim podacima, kroz postojeći prelaz Gradiška godišnje prođe više od četiri miliona putnika i više od milion vozila, pa je jasno koliki značaj ima otvaranje novog mosta i novog prelaza za obje strane rijeke Save. Ipak, do daljnjeg, sve će ostati samo na simboličnom činu, jer bez šifre prelaza, informatičke podrške, pečata nove službene jedinice i uvezivanja u međunarodne sisteme poput NCTS i TIR, rad carinske službe nije moguć.

Uprava za indirektno oporezivanje ponovila je da je izmjena Pravilnika prvi korak koji otključava sve ostale neophodne procedure, ali dok taj korak ne bude napravljen, granični prelaz Gradiška ostaje nerealizirana prilika.