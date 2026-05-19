Zbog obrušavanja dijela mosta obustavljen saobraćaj na GP Gradiška

Zbog obrušavanja dijela mosta, od noćas je obustavljen saobraćaj na graničnom prelazu Gradiška, saopćeno je iz BIHAMK-a.

Kako navode, došlo je do oštećenja dijela konstrukcije mosta, zbog čega je saobraćaj u potpunosti zatvoren do daljnjeg. Na fotografijama objavljenim na društvenim mrežama vidi se urušeni dio uz samu saobraćajnicu i velika oštećenja konstrukcije.

Granični prelaz Gradiška važi za jedan od najprometnijih prelaza u Bosni i Hercegovini, posebno kada je riječ o putničkom i teretnom saobraćaju prema Hrvatskoj i zemljama Evropske unije. Obustava saobraćaja mogla bi izazvati velike gužve i duža zadržavanja na alternativnim pravcima.

Vozačima se savjetuje da koriste druge granične prelaze i prate informacije nadležnih službi i BIHAMK-a o stanju na putevima i eventualnom ponovnom uspostavljanju saobraćaja.