Može li granični policajac tražiti otključavanje mobitela na granici i šta putnici zaista moraju znati

Otključavanje mobitela na granici postaje pitanje o kojem putnici razmišljaju tek kada se nađu pred službenikom, iako digitalna privatnost danas često sadrži više ličnih podataka nego cijeli kofer ličnog prtljaga.

Za razliku od pasoša i torbi, pravila o mobilnim telefonima i laptopima nisu jednako jasna u svim državama, što dodatno stvara nesigurnost kod građana.

Šta propisi u BiH i EU zapravo kažu

U važećim propisima Bosne i Hercegovine, kao i u većini evropskih carinskih i graničnih regulativa, fokus kontrole je na robi, ličnom prtljagu i dokumentima.

Zakon o carinskoj politici BiH detaljno uređuje šta se može unijeti u zemlju, koje količine robe se prijavljuju i na koji način se vrši pregled prtljaga, ali ne sadrži izričitu odredbu koja bi regulisala otključavanje mobitela na granici ili obavezu putnika da predaju lozinke svojih uređaja.

U praksi to znači da se pregled odnosi na fizičke predmete, dok digitalni sadržaj na telefonu ili računaru ne spada u standardnu carinsku kontrolu.

Sličan pristup postoji i u pravnom okviru Evropske unije, gdje se zaštita privatnosti i ličnih podataka smatra temeljnim pravom, a pristup digitalnim podacima najčešće zahtijeva sudski nalog ili jasno definisanu zakonsku osnovu.

Američki model i široka ovlaštenja na granici

Situacija je znatno drugačija u Sjedinjenim Američkim Državama. Tamošnja carinska i granična služba ima ovlaštenje da pregleda elektroničke uređaje putnika u okviru takozvanog border search principa.

To podrazumijeva da službenici mogu zatražiti uvid u mobilni telefon, laptop ili tablet čak i bez naloga ili konkretne sumnje.

Iako ni u SAD-u formalno ne postoji zakonska obaveza da putnik otključa uređaj, posljedice odbijanja mogu biti ozbiljne. Američkim državljanima ulazak u zemlju ne može biti zabranjen, ali uređaj može biti privremeno oduzet. Strani državljani i turisti, s druge strane, rizikuju zadržavanje na granici, odgodu ulaska ili čak zabranu ulaska u zemlju.

Različite prakse širom svijeta

Izvan Evrope i SAD-a, pravila se značajno razlikuju od države do države. Neke zemlje zahtijevaju sudski nalog za svaki oblik pristupa digitalnim podacima, dok druge koriste propise o nacionalnoj sigurnosti ili carinskom nadzoru kao osnov za pregled sadržaja na uređajima.

Ne postoji jedinstveno međunarodno pravilo koje bi putnicima garantovalo isti nivo digitalne privatnosti na svim granicama, zbog čega se praksa često svodi na lokalne zakone i diskreciono pravo graničnih službenika.

Iskustva putnika i upozorenja s terena

Kako prenosi granični prelaz Maljevac, putnici se sve češće raspituju o svojim pravima kada je riječ o mobilnim telefonima i laptopima, posebno oni koji putuju prema prekomorskim destinacijama. Iako na ovom prelazu do sada nisu zabilježeni slučajevi zahtjeva za lozinkama, nadležni upozoravaju da se pravila mijenjaju zavisno od države u koju se ulazi.

Zbog toga se putnicima savjetuje da se prije putovanja informišu o lokalnim zakonima, da naprave sigurnosne kopije podataka i da budu svjesni da otključavanje mobitela na granici, iako rijetko u BiH i EU, u nekim državama predstavlja realnu mogućnost.