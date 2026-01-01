Od danas nove kontrole na granicama, putnici iz BiH mogu čekati znatno duže

Od 1. januara 2026. godine putnici iz Bosne i Hercegovine mogu očekivati duža zadržavanja na graničnim prijelazima prema Evropska unija, zbog nastavka postupnog uvođenja novog sistema ulaska i izlaska, poznatog kao Entry/Exit System (EES).

Novi sistem se primjenjuje na vanjskim granicama Evropske unije, uključujući granične prijelaze sa Hrvatskom, a podrazumijeva detaljniju elektronsku evidenciju ulazaka i izlazaka državljana trećih zemalja, među kojima su i građani BiH.

EES sistem bilježi podatke o putnicima, uključujući lične podatke, datum i mjesto ulaska i izlaska, kao i podatke o boravku, čime se zamjenjuje dosadašnje ručno pečatiranje pasoša. U praksi to znači da će se prilikom prelaska granice provoditi dodatne provjere, posebno u početnoj fazi primjene sistema.

Nadležne institucije upozoravaju da bi upravo tokom ovog prelaznog perioda moglo dolaziti do zastoja i dužih čekanja, naročito tokom vikenda, praznika i pojačanih putnih gužvi. Potpuna implementacija EES sistema planirana je do aprila 2026. godine, nakon čega bi se procedure trebale ubrzati i ujednačiti.

Građanima BiH koji putuju u zemlje Evropske unije savjetuje se da planiraju putovanja s dodatnom vremenskom rezervom, te da se unaprijed informišu o uslovima ulaska i potrebnoj dokumentaciji kako bi izbjegli dodatna zadržavanja na granicama.