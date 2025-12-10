BiH dobija novi granični prelaz, ali politički zastoj odgađa početak rada

Uoči zvaničnog otvaranja novog međunarodnog graničnog prelaza na mostu na Savi kod Gradiške, još uvijek nema dogovora unutar Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH, zbog čega prelaz ni nakon svečanosti neće biti u funkciji. Na današnjoj sjednici ponovo nije usvojen Pravilnik o sistematizaciji UIO, što je, prema riječima ministra finansija i trezora BiH Srđana Amidžića, ključni uslov za početak rada novog objekta.

Amidžić je izjavio da je prijedlog Pravilnika oboren glasom Zijada Krnjića, člana Upravnog odbora iz reda eksperata iz Federacije BiH. Naveo je da Krnjić nije podržao dokument jer prethodno nije postignut dogovor o raspodjeli prihoda od PDV-a i poravnanju između entiteta, prema kojem bi Republika Srpska trebala uplatiti oko 120 miliona KM Federaciji BiH.

Ministar je ocijenio da je takav pristup blokada na štetu svih građana Bosne i Hercegovine, navodeći da je i dalje veliki broj vozača primoran čekati na starom prelazu. Dodao je da bi, ukoliko se Vlada FBiH ne slaže sa stavovima svog predstavnika, trebala imenovati drugog člana koji će podržati rješenja potrebna za funkcionisanje novoizgrađenog prelaza.

Amidžić je poručio da ovakve blokade šalju negativne poruke o međusobnom uvažavanju, ističući da će na ceremoniju otvaranja prelaza prisustvovati i premijer Hrvatske Andrej Plenković, dok, kako kaže, „jedan čovjek drži sve građane BiH zarobljene“.