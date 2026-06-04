Prihodi od indirektnih poreza veći za 248 miliona KM

Prihodi od indirektnih poreza u Bosni i Hercegovini za prvih pet mjeseci 2026. godine iznosili su četiri milijarde i 962 miliona KM, što je za 248 miliona KM više u odnosu na isti period prošle godine.

Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje BiH, rast prihoda iznosi 5,28 posto, s obzirom na to da su u prvih pet mjeseci 2025. godine prikupljene četiri milijarde i 714 miliona KM.

U istom periodu izvršen je povrat PDV-a obveznicima koji su ostvarili zakonsko pravo na povrat, u ukupnom iznosu od 889 miliona KM.

Neto prikupljeni prihodi, koji su raspoređeni državi, entitetima i Brčko distriktu, iznosili su četiri milijarde i 73 miliona KM. To je za 7,39 posto više u odnosu na prihode raspoređene korisnicima u istom periodu prošle godine.

Samo u maju 2026. godine prikupljeno je 997 miliona KM indirektnih poreza, što je za 33 miliona KM ili 3,38 posto više nego u maju 2025. godine.

Za finansiranje državnih institucija u prvih pet mjeseci ove godine raspoređeno je 411 miliona KM, dok je ostatak prihoda usmjeren entitetima i Brčko distriktu.

Federaciji BiH sa jedinstvenog računa raspoređene su dvije milijarde i 246 miliona KM, Republici Srpskoj jedna milijarda i 258 miliona KM, a Brčko distriktu 126 miliona KM.

Kada je riječ o posebnim sredstvima od putarine za izgradnju autoputeva, te izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva, Federacija BiH dobila je dodatnih 98 miliona KM, Republika Srpska 65 miliona KM, a Brčko distrikt tri miliona KM. Preostali iznos nalazi se na posebnom računu kao rezerva po osnovu putarine.