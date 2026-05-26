Sjednica Upravnog odbora UIO BiH odgođena zbog nedostatka kvoruma

Sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH, koja je bila zakazana za danas, neće biti održana zbog nedostatka kvoruma.

Kako prenose mediji, sjednici nisu prisustvovali članovi UO UIO BiH Zijad Krnjić i Toni Kraljević. Prije održavanja sjednice Krnjić je zatražio njeno odgađanje zbog predstojećeg Kurban-bajrama, ali se predsjednik Upravnog odbora Srđan Amidžić nije izjasnio o tom prijedlogu.

Na dnevnom redu trebalo je biti razmatranje izmjena i dopuna Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji UIO, kojima bi se omogućilo raspoređivanje službenika na novi granični prijelaz u Bosanskoj Gradišci.

Članovi Upravnog odbora trebali su razmatrati i pravilnik za provođenje zakona o povratu PDV-a prilikom kupovine prve nekretnine.