Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine objavila je 11. septembra 2025. godine, na internet stranici www.ekonsultacije.gov.ba Nacrt pravilnika o dopuni Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Ovim pravilnikom definišu se uslovi i postupak povrata PDV-a za kupovinu prvog stana.

Svi zainteresovani građani i organizacije mogu u narednih 15 dana pristupiti dokumentu i dostaviti svoje komentare i prijedloge. Nakon završetka konsultacija, Uprava će sačiniti izvještaj o pristiglim primjedbama i konačnu verziju prijedloga, koju će uz mišljenje Direkcije za evropske integracije uputiti Upravnom odboru UIO na dalje postupanje.

Podsjećamo, Parlamentarna skupština BiH usvojila je Zakon o dopunama Zakona o PDV-u kojim je uveden povrat poreza za kupovinu prvog stana, a Upravni odbor UIO je zadužen da podzakonskim aktima propiše način ostvarivanja ovog prava, uključujući kriterije površine i cijene stana, visinu maksimalnog povrata i druge tehničke detalje.

Za dodatne informacije, pitanja se mogu uputiti na e-mail adresu [email protected].