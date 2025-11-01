Sindikat UIO BiH: Nebriga vlasti za egzistenciju više od 22 hiljade službenika u institucijama BiH

Samostalni sindikat državnih službenika i zaposlenika Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine najoštrije je osudio, kako su naveli u saopćenju, nebrigu svih organa vlasti za socijalni status i ugroženu egzistenciju više od 22.000 službenika zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine.

Iz Sindikata napominju da zaposleni sa srednjom stručnom spremom na nivou institucija BiH imaju primanja koja su niža od zakonom zagarantovanih minimalnih primanja u entitetima, što je, ističu, sramno i nedopustivo.

– Usljed navedenog, institucije Bosne i Hercegovine, među kojima i Uprava za indirektno oporezivanje, svakodnevno gube kvalitetne kadrove koji ih napuštaju zbog niskih primanja, ali i nepravedne kadrovske politike koja je prednost dala kadrovima sa kupljenim diplomama i brzim sticanjem ‘akademskih zvanja’ – navode iz Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika UIO BiH.

Naglašavaju kako je posebno sramno držanje i ponašanje reprezentativnih sindikata državnih institucija BiH koji su prethodno najavljivali proteste i štrajk upozorenja, a danas se ne oglašavaju, iako su se istekli svi prethodno postavljeni i najavljeni rokovi, a “nemamo usvojen Budžet za 2025. kako se plate ne bi obračunavale i isplaćivale po Odluci o visini osnovice za obračun plata zaposlenim u institucijama BiH za 2025. u iznosu od 631,50 KM koju je Vijeće ministara usvojilo 27. novembra 2024. godine”.

Kako navode, nema dogovora o predloženoj isplati jednokratne pomoći svim zaposlenim za 2025. godinu u iznosu od 2.000 KM, nema usvajanja izmjena Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, niti je započeta procedura usvajanja Budžeta za 2026. godinu.

– Na kraju, ne možemo da ne izrazimo ogorčenje nepristojnim, neprimjerenim i sramnim ponašanjem pojedinih parlamentarnih zastupnika i ministara na jučerašnjoj sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH kojim se narušava ugled ovog državnog organa i omalovažavaju svi državni službenici i zaposleni u državnim organima, dok se odlučuje o egzistencijalnim životnim pitanjima više od 22.000 zaposlenih u institucijama BiH i članova njihovih porodica – ističe se u saopštenju Samostalnog Sindikata UIO BiH.