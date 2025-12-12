Upućen zahtjev Vladi FBiH za povećanje plata radnicima Porezne uprave

Zahtjev za povećanje plata radnicima Porezne uprave FBiH zvanično je upućen Vladi Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnom ministarstvu finansija, nakon sastanka održanog u prostorijama Porezne uprave FBiH. Sastanak je, kako je saopćeno, trajao više sati i protekao je u otvorenom socijalnom dijalogu između predstavnika Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH, Sindikalne organizacije Porezne uprave FBiH i menadžmenta ove institucije.

Traži se povećanje plata radnicima Porezne uprave

Nakon usaglašavanja zaključaka, potpisana je zajednička inicijativa kojom se od Vlade FBiH traži povećanje plata za zaposlene u Poreznoj upravi Federacije BiH. U saopštenju se naglašava da se radi o radnicima koji obavljaju izuzetno zahtjevne i odgovorne poslove, te da je unapređenje njihovog materijalnog položaja neophodno za stabilno funkcionisanje sistema.

Tokom sastanka dogovoreno je i da će, ukoliko predloženi zahtjevi ne budu prihvaćeni, menadžment zajedno sa Sindikatom razmotriti i preduzeti daljnje korake, uključujući i mogućnost stupanja u štrajk.

U saopštenju se navodi i da je postignut dogovor o nizu dodatnih zaključaka koji bi trebali doprinijeti unapređenju ukupnih uslova rada zaposlenih u Poreznoj upravi FBiH. Posebno je istaknuto da između Sindikata i menadžmenta ne postoje otvorena ili sporna pitanja, te da je uspostavljena korektna, profesionalna i partnerska saradnja.

Centrala Sindikata očekuje da Vlada FBiH i Federalno ministarstvo finansija pozitivno odgovore na usaglašene zaključke, s ciljem da se prava radnika Porezne uprave FBiH unaprijede i da zaposleni budu adekvatno zaštićeni, imajući u vidu složenost i težinu poslova koje svakodnevno obavljaju.