Upućen zahtjev Vladi FBiH za povećanje plata radnicima Porezne uprave

RTV SLON

Zahtjev za povećanje plata radnicima Porezne uprave FBiH zvanično je upućen Vladi Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnom ministarstvu finansija, nakon sastanka održanog u prostorijama Porezne uprave FBiH. Sastanak je, kako je saopćeno, trajao više sati i protekao je u otvorenom socijalnom dijalogu između predstavnika Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH, Sindikalne organizacije Porezne uprave FBiH i menadžmenta ove institucije.

Traži se povećanje plata radnicima Porezne uprave

Nakon usaglašavanja zaključaka, potpisana je zajednička inicijativa kojom se od Vlade FBiH traži povećanje plata za zaposlene u Poreznoj upravi Federacije BiH. U saopštenju se naglašava da se radi o radnicima koji obavljaju izuzetno zahtjevne i odgovorne poslove, te da je unapređenje njihovog materijalnog položaja neophodno za stabilno funkcionisanje sistema.

Tokom sastanka dogovoreno je i da će, ukoliko predloženi zahtjevi ne budu prihvaćeni, menadžment zajedno sa Sindikatom razmotriti i preduzeti daljnje korake, uključujući i mogućnost stupanja u štrajk.

U saopštenju se navodi i da je postignut dogovor o nizu dodatnih zaključaka koji bi trebali doprinijeti unapređenju ukupnih uslova rada zaposlenih u Poreznoj upravi FBiH. Posebno je istaknuto da između Sindikata i menadžmenta ne postoje otvorena ili sporna pitanja, te da je uspostavljena korektna, profesionalna i partnerska saradnja.

Centrala Sindikata očekuje da Vlada FBiH i Federalno ministarstvo finansija pozitivno odgovore na usaglašene zaključke, s ciljem da se prava radnika Porezne uprave FBiH unaprijede i da zaposleni budu adekvatno zaštićeni, imajući u vidu složenost i težinu poslova koje svakodnevno obavljaju.

pročitajte i ovo

BiH

Porezna uprava FBiH otkrila 45 neprijavljenih radnika i zapečatila 19 objekata

Vijesti

Crni petak u FBiH donio rekordnu zaradu

Vijesti

Namještenici i državni službenici pravosudnih institucija u TK najavili štrajk od...

Istaknuto

Minimalna plata u FBiH mogla bi skočiti na 1.600 KM prema...

BiH

Porezna uprava FBiH: Nepravilnosti u 38 posto nadzora, zapečaćeno 17 objekata

BiH

Federacija BiH bilježi rast zaposlenosti i fiskalnog prometa

Kultura

Besplatna projekcija filma „Yes Day“ za mlade u BKC-u Tuzla

Istaknuto

Učenici medicinske škole pokrenuli peticiju protiv Vlade FBiH zbog onkoloških lijekova

BiH

Problemi sa avio letovima u BiH, zbog magle letovi preusmjereni na aerodrom Tuzla

BiH

Danas se otvara Wizz Air baza na aerodromu Tuzla, šta to znači za putnike?

Istaknuto

Magla, poledica i brojni radovi otežavaju saobraćaj širom Bosne i Hercegovine

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]