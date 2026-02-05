Sindikat visokog obrazovanja TK dao podršku štrajku zaposlenih u pravosuđu

Jasmina Ibrahimović
demant, halilagić, premijer, štrajk

Saopštenje Sindikata visokog obrazovanja Tuzlanskog kantona

“Sindikat visokog obrazovanja Tuzlanskog kantona, kao reprezentativni sindikat za oblast visokog obrazovanja, izražava punu i nedvosmislenu podršku državnim službenicima i namještenicima u pravosudnim institucijama, koji se kroz sindikalne aktivnosti i štrajk bore za unapređenje svog materijalnog statusa, dostojanstva rada i pravedniji položaj u sistemu javne uprave.

Smatramo da su zahtjevi za povećanje plata i adekvatnu naknadu za složenost poslova u potpunosti opravdani i nužni. Poslovi koje obavljaju zaposlenici u pravosuđu od izuzetne su važnosti za funkcionisanje pravne države, sigurnost građana i očuvanje institucionalne stabilnosti, te kao takvi zaslužuju odgovarajuće vrednovanje.

Svjesni smo izazova s kojima se zaposlenici u pravosuđu svakodnevno suočavaju, a koji često ostaju nedovoljno prepoznati u javnosti. Njihova borba nije samo borba za lična prava, već i borba za dostojanstvo svih radnika u javnom sektoru. U tom smislu, smatramo da je štrajk legitiman i opravdan oblik sindikalnog djelovanja, te da rješenje nije u ”prisilnom” gušenju štrajka sudskim odlukama, nego naprotiv iznalaženju prihvatljivih rješenja za sve strane za pregovaračkim stolom. Vjerujemo da ”lomljenje kičme” sindikatu ne bi nikome ostavilo osjećaj pobjede i zadovoljstva, jer su u toj situaciji svi poraženi.

Sindikat visokog obrazovanja TK prepoznaje važnost jedinstva i solidarnosti među zaposlenicima u javnim institucijama. Vjerujemo da će njihova odlučnost i istrajnost potaknuti nadležne organe da ozbiljno pristupe rješavanju nagomilanih problema i unapređenju radno-pravnog položaja zaposlenika.

Ističemo da se i zaposlenici Univerziteta u Tuzli, a naročito nenastavno osoblje, nalaze u sličnom položaju, te već duži period vode borbu za ostvarivanje svojih prava. Upravo zato u potpunosti razumijemo i podržavamo zahtjeve zaposlenika u pravosuđu.

Pozivamo predstavnike izvršne vlasti da iskažu poštovanje prema ovoj važnoj kategoriji zaposlenika i hitno započnu konstruktivan dijalog s ciljem pronalaženja održivih rješenja.
Sindikat visokog obrazovanja Tuzlanskog kantona stoji na raspolaganju za svaki vid podrške i zajedničkog djelovanja u borbi za bolji radno-pravni status i pravednije uslove rada”, poručeno je.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Sud stopirao štrajk u pravosuđu TK i naredio hitan povratak na...

Tuzla i TK

RAOK Tuzla: Zabrinjava izostanak dijaloga o štrajku u pravosuđu u TK

Vijesti

Pravosudni radnici okupljeni ispred zgrade Vlade TK

Vijesti

Radnici Željeznica FBiH traže ispunjenje zahtjeva, u suprotnom protesti

Istaknuto

Zahtjev za hitno povećanje plata zaposlenih u pravosuđu TK

BiH

Upućen zahtjev Vladi FBiH za povećanje plata radnicima Porezne uprave

Vijesti

Kreće pribavljanje zemljišta za Jadransko – jonsku autocestu kroz BiH

Tuzla i TK

Pretres u Gračanici, jedna osoba uhapšena

Vijesti

Pjevačica preminula nakon ugriza zmije, bolnica nije imala protivotrov

BiH

Franck zaključio proces akvizicije tvornice i brendova kafe u Bosni i Hercegovini

Vijesti

Masakr na Markalama: Na današnji dan 1994. godine ubijeno 68 civila u Sarajevu

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]