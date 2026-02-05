Sindikat visokog obrazovanja TK dao podršku štrajku zaposlenih u pravosuđu

Saopštenje Sindikata visokog obrazovanja Tuzlanskog kantona

“Sindikat visokog obrazovanja Tuzlanskog kantona, kao reprezentativni sindikat za oblast visokog obrazovanja, izražava punu i nedvosmislenu podršku državnim službenicima i namještenicima u pravosudnim institucijama, koji se kroz sindikalne aktivnosti i štrajk bore za unapređenje svog materijalnog statusa, dostojanstva rada i pravedniji položaj u sistemu javne uprave.

Smatramo da su zahtjevi za povećanje plata i adekvatnu naknadu za složenost poslova u potpunosti opravdani i nužni. Poslovi koje obavljaju zaposlenici u pravosuđu od izuzetne su važnosti za funkcionisanje pravne države, sigurnost građana i očuvanje institucionalne stabilnosti, te kao takvi zaslužuju odgovarajuće vrednovanje.

Svjesni smo izazova s kojima se zaposlenici u pravosuđu svakodnevno suočavaju, a koji često ostaju nedovoljno prepoznati u javnosti. Njihova borba nije samo borba za lična prava, već i borba za dostojanstvo svih radnika u javnom sektoru. U tom smislu, smatramo da je štrajk legitiman i opravdan oblik sindikalnog djelovanja, te da rješenje nije u ”prisilnom” gušenju štrajka sudskim odlukama, nego naprotiv iznalaženju prihvatljivih rješenja za sve strane za pregovaračkim stolom. Vjerujemo da ”lomljenje kičme” sindikatu ne bi nikome ostavilo osjećaj pobjede i zadovoljstva, jer su u toj situaciji svi poraženi.

Sindikat visokog obrazovanja TK prepoznaje važnost jedinstva i solidarnosti među zaposlenicima u javnim institucijama. Vjerujemo da će njihova odlučnost i istrajnost potaknuti nadležne organe da ozbiljno pristupe rješavanju nagomilanih problema i unapređenju radno-pravnog položaja zaposlenika.

Ističemo da se i zaposlenici Univerziteta u Tuzli, a naročito nenastavno osoblje, nalaze u sličnom položaju, te već duži period vode borbu za ostvarivanje svojih prava. Upravo zato u potpunosti razumijemo i podržavamo zahtjeve zaposlenika u pravosuđu.

Pozivamo predstavnike izvršne vlasti da iskažu poštovanje prema ovoj važnoj kategoriji zaposlenika i hitno započnu konstruktivan dijalog s ciljem pronalaženja održivih rješenja.

Sindikat visokog obrazovanja Tuzlanskog kantona stoji na raspolaganju za svaki vid podrške i zajedničkog djelovanja u borbi za bolji radno-pravni status i pravednije uslove rada”, poručeno je.