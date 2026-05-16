Ljekari u Tuzlanskom kantonu od ponedjeljka u generalnom štrajku

Doktori u TK od ponedjeljka, 18. maja 2026. godine, stupaju u generalni štrajk u javnim zdravstvenim ustanovama u kojima su ispunjeni zakonski uslovi, saopćeno je iz Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije TK.

“Svi su koeficijenti stručnosti korigovani, osim ljekarima specijalistima i subspecijalistima. Mi nismo trošak ovog društva. Mi stvaramo novac i ono najvrednije što se novcem ne može kupiti, zdravlje i znanje”, navodi se u saopćenju.

Iz Sindikata tvrde da su kroz proteste i javne istupe otvorili pitanje odliva kadra i nedostatka specijalista u Tuzlanskom kantonu. Kao rezultat tog pritiska, navode, Univerzitetski klinički centar Tuzla raspisuje i dodjeljuje 59 novih specijalizacija.

Međutim, upozoravaju da se time otvara novo pitanje, ko će educirati mlade ljekare ako iskusni specijalisti i subspecijalisti, koji su im mentori, napuste javni zdravstveni sektor.

“Specijalizacija traje između tri i pet godina. To je period koji zahtijeva svakodnevni, mukotrpan rad pod direktnim nadzorom mentora, specijalista i subspecijalista, i komentora. Diplome i specijalizacije ne uče same, a znanje se ne prenosi dekretima Vlade, već živim radom vrhunskih stručnjaka pored pacijenta”, naveli su iz Sindikata.

Doktori u TK tokom štrajka zbrinjavat će hitne slučajeve i pacijente čiji su životi ugroženi.

Iz Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije TK još jednom su pozvali Vladu TK da preuzme odgovornost, otvori hitan dijalog i, kako navode, pokaže isti odnos prema ljekarima kao prema ostalim zaposlenima u zdravstvu.

“Ključ zdravstvenog sistema, ali i sudbina 59 mladih ljekara koji tek trebaju da uče, u vašim je rukama”, zaključeno je u saopćenju Sindikata.