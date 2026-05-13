Građani u BiH i dalje nezadovoljni radom pravosuđa

Izvještaj Svjetske banke, urađen u saradnji s Evropskom komisijom, pokazao je da je percepcija građana o radu pravosuđa u Bosni i Hercegovini i dalje dominantno negativna.

Istraživanje je predstavljeno na sjednici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u Trebinju, a obuhvatilo je nosioce pravosudnih funkcija, advokate, notare, izvršioce i građane. U odnosu na istraživanje iz 2020. godine, zabilježeno je blago poboljšanje percepcije građana o radu sudova, dok je percepcija rada tužilaštava ostala na istom nivou.

Ekspertica Svjetske banke Marina Matić Bošković navela je da građani uglavnom negativno ocjenjuju efikasnost pravosudnog sistema, dok su znatno zadovoljniji efikasnošću advokatskih, notarskih i izvršiteljskih usluga.

Prema podacima iz izvještaja, sudije i tužioci smatraju da postoje problemi s procesnom disciplinom, dok sudije kao jedan od razloga odugovlačenja postupaka vide ponašanje druge strane u postupku. Ispitanici rješenja vide u povećanju broja zaposlenih u administraciji, kao i boljoj organizaciji rada u sudovima i tužilaštvima.

Izvještaj pokazuje i da je 40 posto ispitanih građana zadovoljno načinom na koji je njihov slučaj riješen, ali većina njih smatra da je riječ o izolovanom primjeru, a ne pravilu.

Viši specijalista Svjetske banke Srđan Svirčev rekao je da rezultati nisu dobri kada građani generalno razmišljaju o funkcionisanju i efikasnosti pravosuđa.

Građani su, prema istraživanju, zadovoljni pristupom pravosuđu, ali je više od 40 posto njih nezadovoljno pristupom informacijama. Istaknuto je i da veliki broj građana ne zna kako ostvariti pravo na besplatnu pravnu pomoć, iako je polovina ispitanih čula da takva mogućnost postoji.

U izvještaju se navodi i da građani više vjeruju medijima nego pravosuđu, te da veliki broj ispitanika ne zna dovoljno o reformi pravosuđa ili smatra da se ništa nije promijenilo. Sličan stav, prema podacima iz istraživanja, ima i dio nosilaca pravosudnih funkcija.

Posebno je istaknuto da građani smatraju kako pravosuđe u BiH nije nezavisno, a takav stav dijeli i određeni broj sudija i tužilaca. Građani smatraju i da je korupcija u pravosuđu visoko zastupljena, dok sudije i tužioci u većoj mjeri ne vide korupciju kao ključni problem.

Svirčev je upozorio da je zabrinjavajuće što više od 40 posto tužilaca koji su učestvovali u istraživanju smatra da je korupcija prisutna, dodajući da je to podatak na koji treba obratiti pažnju.

Govoreći o pravičnosti postupaka, odnosno pitanju da li se sve strane tretiraju jednako, Svirčev je naveo da je situacija lošija nego 2020. godine, te da se političke veze prepoznaju kao jedan od najvećih problema, izvještava Detektor.