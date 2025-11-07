Oduzeti skupocjeni satovi na Aerodromu Sarajevo

Jasmina Ibrahimović

Službenici Uprave za indirektno oporezivanje u saradnji sa zaposlenicima Sektora za sigurnost Međunarodnog aerodroma Sarajevo oduzeli su dva skupocjena sata.

Prilikom kontrole putnika na izlazu iz carinskog područija na Međunarodnom aerodrom Sarajevo, metodom skeniranja putničkog prtljaga putnika uočena su dva skupocjena sata. Detaljnim fizičkim pregledom prtljaga državljanina R.Turske otkrivena su dva skupocjena sata marke “Louis Moinet 1806” i “Bvlgari”. Vrijednost privremeno oduzetih satova se procjenjuje na cca. 200.000 KM.

Uprava za indirektno oporezivanje poziva sve građane da na otvorenu liniju UIO broj 080 02 06 07 prijave svaki oblik nelegalne trgovine, porezne ili carinske utaje. Svi pozivi su besplatni i potpuno anonimni.

