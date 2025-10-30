Budžet BiH ponovo nije usvojen, nema entitetske većine u Parlamentu

Budžet BiH ponovo nije dobio podršku u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine, jer u drugom čitanju nije postignuta entitetska većina. Rasprava je bila obilježena odbijanjem amandmana SNSD,a čiji su predstavnici poručili da ne mogu glasati za dokument u ovakvom obliku.

Tokom zasjedanja, odbijeni su prijedlozi SNSD,a koji su sadržavali pet amandmana, uz obrazloženje da bi, prema njima, budžet bio pravičniji i realniji. Nakon odbijanja, predstavnici ove stranke povukli su podršku, što je rezultiralo novim neuspješnim glasanje o budžetu za 2025. godinu.

U raspravi je podsjećeno da je Komisija za finansije ranije usvojila prijedlog da se uposlenicima državnih institucija isplati jednokratna pomoć od 1.800 KM, a sredstva bi bila preusmjerena sa stavki IDDEEA,e. Radi se o iznosu od 46,6 miliona maraka. Ministar finansija BiH Srđan Amidžić ocijenio je da prijedlog nije provodiv.

SNSD je predlagao alternativno rješenje, prema kojem bi državnim službenicima bilo isplaćeno po 1.000 KM, uz preraspodjelu sredstava sa sedam institucija kulture i povećanje budžeta Ministarstvu odbrane. Ni taj amandman nije dobio potrebnu podršku.

Čeka se četvrti pokušaj usvajanja, s obzirom na to da budžet BiH još uvijek nema konačnu parlamentarnu potvrdu, a politički dogovor o prioritetima i preraspodjeli sredstava i dalje izostaje.

