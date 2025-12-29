BiH u 2025. zadržala kurs sporog, ali stabilnog ekonomskog rasta

Adin Jusufović
novac, tuzla, pare, budžet, bih
Na računima branitelja sredstva pomoći

Godinu na isteku u Bosni i Hercegovini obilježio je institucionalni iskorak u vidu početka pregovora sa EU, ali i izazovi poput ponovnog rasta inflacije, usporavanja izvoza te kašnjenja u provođenju ključnih reformi vezanih za pristup EU fondovima.

Bosna i Hercegovina je u 2025. zadržala kurs sporog, ali stabilnog ekonomskog rasta, suočavajući se s izazovima recesije kod svojih glavnih vanjskotrgovinskih partnera, prvenstveno Njemačke i Italije.

Početne optimistične projekcije rasta BDP-a od oko tri posto revidirane su naniže zbog pogoršanja vanjskog okruženja. Stvarni rast BDP-a kretao se između 2,4 posto i 2,8 posto (prema procjenama MMF-a i Centralne banke BiH).

Iako je izvoz usporio, primarni pokretači rasta bili su domaća potražnja, podržana povećanjem plata i potrošnje, te nastavak građevinskih radova, posebno na infrastrukturnim projektima poput Koridora Vc.

Jedan od najvažnijih socio-ekonomskih događaja bilo je značajno povećanje minimalne plate u oba entiteta, što je direktno povećalo kupovnu moć najsiromašnijih i bilo primarni pokretač domaće potražnje.

Povećanje je izazvalo rasprave u poslovnoj zajednici zbog straha od smanjenja konkurentnosti. Ipak, mnoge kompanije su morale povećati i prosječne plate kako bi zadržale kvalifikovanu radnu snagu.

Nakon blagog usporavanja u 2024., inflatorni pritisci su se ponovo intenzivirali, dostižući prosječnu stopu od oko 3,6 posto do 4,3 posto na godišnjem nivou.

Kao uzroci se navode rast cijena hrane i energenata, ali i značajan utjecaj domaće potražnje generiran povećanjem plata i penzija. Valuta vezana za euro osigurava monetarnu stabilnost, ali ograničava Centralnu banku u samostalnoj borbi protiv inflacije.

Ekonomsku agendu 2025. snažno je definirao odnos sa Evropskom unijom, posebno nakon otvaranja pregovora o pristupanju.

BiH je imala obavezu da do maja 2025. usvoji i dostavi detaljan plan reformi za korištenje sredstava iz Plana rasta EU. Politički zastoj i kašnjenja u usvajanju ovog dokumenta doveli su do privremenog gubitka pristupa dijelu namijenjenih sredstava, što je bila ključna ekonomska prepreka.

Usvojen je Program ekonomskih reformi 2025-2027, s fokusom na povećanje konkurentnosti, poboljšanje poslovnog okruženja i digitalizaciju.

Zbog ekonomske stagnacije i recesijskih tendencija u eurozoni, BiH je zabilježila usporavanje rasta izvoza robe. Izvoz je rastao sporije (početkom godine oko 5,7 posto) u odnosu na uvoz, što je dovelo do daljnjeg povećanja vanjskotrgovinskog deficita.

Direktne strane investicije su ostale na skromnom nivou, ne dostižući potrebne iznose za značajan tehnološki skok. Investitori su i dalje oprezni zbog političke neizvjesnosti i složenog administrativnog okruženja.

Budžeti na svim nivoima vlasti su uvećani (npr. Budžet FBiH iznosio je preko 8,2 milijarde KM) primarno zbog rasta prihoda od indirektnih poreza zbog inflacije i potrošnje.

Ukupni javni dug ostao je na umjerenom nivou (oko 35-40 posto BDP-a), što je i dalje relativno nisko u odnosu na zemlje u regiji. Ipak, fokus je bio na efikasnijem korištenju zaduživanja za finansiranje kapitalnih infrastrukturnih projekata.

Za Bosnu i Hercegovinu 2025. je bila godina kontradikcija – ostvaren je umjeren rast BDP-a i monetarna stabilnost, ali su inflatorni pritisci i strukturni problemi zadržali ekonomski potencijal ispod optimalnog.

Hronične bolesti sve češće pogađaju životinje

Rijetki novčići od 2 eura mogu vam donijeti hiljade: Provjerite sitniš u novčaniku

pročitajte i ovo

BiH

Dva zemljotresa pogodila područje BiH i Crne Gore u jutarnjim satima

BiH

Budžet BiH ponovo nije usvojen, nema entitetske većine u Parlamentu

Vijesti

Ekonomski rast Bosne i Hercegovine usporava, ali javni dug najmanji u...

Vijesti

Počinje registracija putnika iz BiH na granicama EU, preuzmite letak

Vijesti

Hrvatska pojasnila kako će izgledati prelazak granice od oktobra

Vijesti

Esad Agić gradi džamiju u znak sjećanja na ubijenog sina

Tuzla i TK

Vlada TK dodijelila 2,5 miliona KM nerazvijenim općinama

Sport

Triler završnica u Boriku pripala crveno-crnima: Sloboda Energoinvest savladala Borac u derbiju 11. kola

Tuzla i TK

Kantonalni sud pojasnio zašto je Vejsil Halilović dobio tri godine zatvora

BiH

Povodom nastupanja Nove godine: U FBiH 1. i 2. januar 2026. neradni dani

Tuzla i TK

Porezna uprava Tuzla konkurs za prijem radnika u Kantonalni porezni ured

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]