Dva zemljotresa pogodila područje BiH i Crne Gore u jutarnjim satima

RTV SLON
zemljotres
Foto: Ilustracija

U jutarnjim satima zabilježena su dva zemljotresa, jedan na granici Bosne i Hercegovine i Crne Gore, a drugi u blizini Travnika.

Prema podacima seizmoloških službi, prvi potres zabilježen je u 08:59 po lokalnom vremenu, na području između Crne Gore i Bosne i Hercegovine kod Foče. Magnituda ovog zemljotresa iznosila je 4,1 stepen po Richterovoj skali, a epicentar je bio na dubini od pet kilometara.

Drugi potres registrovan je u 09:26 sati na području Bosne i Hercegovine između Travnika i Bugojna. Magnituda ovog zemljotresa bila je 3,6 stepeni, a dubina epicentra takođe pet kilometara.

Za sada nema informacija o eventualnim štetama ili povrijeđenima. Potresi ove jačine obično ne izazivaju ozbiljnije posljedice, ali se mogu osjetiti u širem području oko epicentra.

