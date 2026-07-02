Bosanskohercegovačka javnost s nestrpljenjem očekuje povratak Zmajeva nakon historijskog nastupa na Svjetskom prvenstvu, na društvenim mrežama se postavlja sve češće pitanje da li će biti javnog dočeka naših reprezentativaca u BiH.

Prema informacijama koje je objavio portal Reprezentacija.ba, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine neće imati zajednički povratak iz Sjedinjenih Američkih Država. Reprezentativci će naredna dva dana napuštati SAD zasebnim letovima i vraćati se u zemlje u kojima nastupaju za svoje klubove.

To ujedno znači da neće biti zajedničkog slijetanja na Međunarodni aerodrom Sarajevo, što značajno umanjuje mogućnost organizovanja spontanog ili zvaničnog dočeka kompletne reprezentacije.

Ipak, kako navodi isti portal, među navijačima postoji velika želja da selektor Sergej Barbarez bude dočekan po dolasku u Bosnu i Hercegovinu. Za sada nije poznato kada će se Barbarez vratiti, a potvrda termina njegovog dolaska tek se očekuje.

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je nastup na Svjetskom prvenstvu s četiri osvojena boda i plasmanom u nokaut fazu, ostvarivši jedan od najvećih uspjeha u historiji bh. fudbala. Upravo zbog toga mnogi navijači priželjkuju priliku da pozdrave igrače i stručni štab po povratku u domovinu.

Hoće li ipak biti organizovan javni doček za selektora ili dio reprezentativaca, trebalo bi biti poznato u narednim danima. Do tada ostaje da se sačekaju zvanične informacije o terminima njihovog dolaska u Bosnu i Hercegovinu.