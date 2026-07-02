Adnan Delić pozvao građane da ne skidaju dresove i u njima dočekaju Zmajeve

Adnan Delić pozvao je građane Bosne i Hercegovine da i danas i sutra nose dresove fudbalske reprezentacije i da Zmajeve po povratku dočekaju na isti način na koji su ih ispratili, uz podršku, ponos i zajedništvo.

Federalni ministar rada i socijalne politike oglasio se na društvenim mrežama porukom u kojoj je istakao da ishod utakmice ne bi trebao promijeniti odnos navijača prema reprezentativcima.

“Nemojte skidati dresove. Na posao i na ulice i danas i sutra u dresu, kao i prethodnih dana. Hajde da dočekamo Zmajeve onako kako smo ih i ispratili. Kao pobjednike jer oni jesu naši pobjednici. Dočekajmo ih tako. U raspoloženju u kakvom smo ih ispratili.

Jedan tim. Jedan grb. Jedna zemlja”, poručio je Delić u svojoj objavi.

Njegova poruka ubrzo je privukla veliku pažnju na društvenim mrežama, gdje su brojni građani podržali poziv da reprezentativci Bosne i Hercegovine budu dočekani uz aplauze i zahvalnost za sve što su pokazali na terenu.

Objava dolazi u trenutku kada se reprezentacija Bosne i Hercegovine vraća kući nakon nastupa koji je ujedinio navijače širom zemlje i među dijasporom, a Delićev poziv šalje jasnu poruku da podrška nacionalnom timu ne zavisi isključivo od rezultata, već i od zajedništva, ponosa i ljubavi prema državnom dresu.