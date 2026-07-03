Večeras u Lukavcu: Arheološki foto tragovi Vejsila Ćurčića

Arheološki foto tragovi Vejsila Ćurčića naziv je izložbe koja će biti otvorena u petak, 3. jula 2026. godine, u Cabaret Clubu Centra za kulturu Lukavac, sa početkom u 17:00 sati.

Centar za kulturu Lukavac pozvao je publiku i ljubitelje kulturne baštine na otvaranje izložbe čiji su autori prof. dr. Adnan Kaljanac, dr. Jesenko Hadžihasanović i Majda Šutić, MA.

Arheološki foto tragovi Vejsila Ćurčića donose priču o važnom naslijeđu

Izložba predstavlja dio rezultata višegodišnjeg istraživačkog projekta posvećenog životu i djelu Vejsila Ćurčića, prvog školovanog arheologa bosanskohercegovačkog porijekla i jedne od najznačajnijih ličnosti u historiji domaće arheologije i zaštite kulturnog naslijeđa.

Kroz odabrane fotografije, arhivske dokumente i rukopise, posjetioci će imati priliku upoznati različite segmente Ćurčićevog naučnog i istraživačkog rada.

Posebna pažnja posvećena je njegovim arheološkim istraživanjima lokaliteta Donja Dolina na obalama Save, aktivnostima na premještanju stećaka iz Lađevina u Zemaljski muzej, kao i pionirskim poduhvatima zračnog fotografisanja arheoloških lokaliteta.

Postavka svjedoči i o Ćurčićevoj predanosti očuvanju kulturne baštine kroz fotografsko dokumentovanje spomenika, konzervaciju srednjovjekovnih gradova i izradu gipsanih kopija stećaka, s ciljem da se kulturno naslijeđe približi široj javnosti.

Izložba Arheološki foto tragovi Vejsila Ćurčića pruža priliku da se javnost upozna s naslijeđem čovjeka koji je svojim radom postavio temelje modernih arheoloških istraživanja u Bosni i Hercegovini, ali i dao značajan doprinos očuvanju kulturnog identiteta zemlje.

Otvaranje izložbe bit će upriličeno u petak, 3. jula 2026. godine, u 17:00 sati u Cabaret Clubu Centra za kulturu Lukavac.