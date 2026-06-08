Juniori RK Sloboda potpisali prve profesionalne ugovore

Rukometni klub Sloboda nastavlja ulagati u vlastiti omladinski pogon, a novi korak u tom pravcu napravljen je potpisivanjem prvih profesionalnih, višegodišnjih ugovora sa juniorima koji su ponikli u Školi rukometa Sloboda.

Ugovore su potpisali Rijad Mehmedinović, Ammar Memić, Aldin Dedić i Nermin Šerbečić, mladi rukometaši koji su prošli kroz omladinske selekcije tuzlanskog kluba.

Iz RK Sloboda poručuju da ovim potezom žele dodatno pokazati da su ulaganje u domaći kadar i stvaranje igrača iz vlastite škole jedan od prioriteta kluba. Cilj je da u narednim godinama okosnicu prvog tima čine igrači koji su od malih nogu vezani za crveno-crni dres.

Šef stručnog štaba i team manager RK Sloboda Emir Suhonjić istakao je da je ovo važan potez za klub.

“Ovo je veliki potez našeg kluba. Nastavljamo sa planom promovisanja vlastitih igrača iz omladinskog pogona i nagrađivanja za njihov dosadašnji trud, rad i predanost crveno-crnom dresu. Ovo je ujedno i motiv da nastave vrijedno raditi i trenirati. Mi ćemo u ovaj proces uložiti novac, vrijeme, strpljenje i probat ćemo stvoriti sve uslove potrebne našoj djeci da izrastu prije svega u dobre ljude i vrhunske sportiste”, izjavio je Suhonjić.

Dodao je da su mladi rukometaši na treninzima i premijerligaškim utakmicama pokazali talenat, ali i karakter i želju za dokazivanjem.

“Potpisivanjem ovih ugovora šaljemo jasnu poruku svakom dječaku u našoj školi: vrata prvog tima su vam otvorena, a vaš rad će uvijek biti prepoznat i nagrađen. Ovo je tek početak jedne lijepe priče”, poručio je Suhonjić.

Potpisivanje ugovora sa Mehmedinovićem, Memićem, Dedićem i Šerbečićem prvi je dio šireg plana RK Sloboda. Iz kluba najavljuju da će u narednim danima ugovore potpisati još nekoliko talentovanih igrača iz omladinskog pogona.