Stanje na cestama: Radovi i obustave usporavaju saobraćaj na više dionica u BiH

Stanje na cestama u Bosni i Hercegovini jutros je obilježeno brojnim radovima, privremenim obustavama i ograničenjima za teretna vozila na pojedinim dionicama.

Iako su obilne padavine tokom jučerašnjeg dana izazvale probleme na cestama, jutros se saobraćaj na većini putnih pravaca odvija bez većih zastoja. Ipak, vozačima se savjetuje dodatni oprez zbog vlažnog kolovoza na pojedinim dionicama, kao i zbog mogućih odrona.

Zbog sanacije kolovoza zatvorena je dionica autoceste A-1 Kakanj, Lašva u dužini od tri kilometra, a vozila se preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.

Na autocesti A-1, na dionicama Sarajevo sjever, Podlugovi, Sarajevo zapad, Lepenica i Bijača, Počitelj, odnosno na području mosta Hercegovina, zbog radova je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku.

Ograničenja su i dalje na snazi na magistralnim cestama Dobro Polje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje. Na ovim dionicama dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila teža od 3,5 tone saobraćaj obustavljen.

Zbog bojevog gađanja danas i sutra, 16. i 17. juna, u periodu od 08 do 16 sati, dolazit će do obustave saobraćaja na cesti Banja Luka, Čađavica, na dionici od naselja Kola do naselja Stričići.

Radovi se izvode i na magistralnoj cesti M-5, na pravcu granični prelaz Izačić, Bihać, gdje je u toku rekonstrukcija mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u blizini radova, uz naizmjenično propuštanje.

Na magistralnoj cesti Bihać, Ripač počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na lokalitetu Orljani. Za sada nema izmjena u odvijanju saobraćaja na magistralnoj cesti, ali je zatvoreno skretanje prema naselju Ribić, Orljani.

Na magistralnoj cesti Konjic, Jablanica, zbog radova na zamjeni dilatacije na Ribićkom mostu, saobraća se usporeno, jednom trakom, na kratkoj dionici od oko 20 metara.

Na magistralnoj cesti Srbac, Derventa, zbog sanacionih radova, do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Vozila se za vrijeme obustave preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac, Prnjavor, Derventa.

Na graničnim prelazima zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta. Ipak, zbog registracije putnika po novom sistemu ulaska i izlaska iz zemalja Evropske unije, poznatom kao EES, moguća su duža čekanja na pojedinim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, dok je granični prelaz Karakaj otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak i dalje je zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila.