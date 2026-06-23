Džanan Musa propušta utakmice protiv Turske i Srbije

Džanan Musa neće biti u mogućnosti nastupiti za košarkašku reprezentaciju Bosne i Hercegovine u predstojećim utakmicama kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo protiv Turske i Srbije.

Nakon današnje magnetne rezonance i dodatnih ljekarskih pretraga utvrđeno je da se radi o ozbiljnoj povredi hrskavice desnog koljena, zbog koje će jednom od najboljih bh. košarkaša biti potreban oporavak od mjesec dana.

Informaciju je za zvaničnu stranicu Košarkaškog saveza BiH potvrdio selektor Dario Gjergja, koji je naglasio da je najvažnije da Musa neće morati na operaciju.

“Riječ je zaista o ozbiljnoj povredi, hrskavica desnog koljena zahtijeva oporavak od mjesec dana. Čak smo ovdje, u razgovoru s medicinskim timom, konstatovali da je velika sreća što Džanan neće morati na operaciju. Doktori su savjetovali mirovanje do 21. jula, svako narušavanje procesa liječenja može ugroziti Džananovu karijeru. On je imao veliku želju da bude s ekipom, čak će doći da nas posjeti i podrži u Zenici, ali igranje u ovom trenutku ne dolazi u obzir. Dobra je vijest da bi trebao biti spreman za avgust, kada nas očekuju utakmice drugog kruga kvalifikacija za Mundobasket. Musa je izrazio uvjerenje da će u tom ‘prozoru’ biti na raspolaganju reprezentaciji”, istakao je Gjergja.

Džanan Musa je, prema riječima selektora, imao veliku želju da bude dio tima, ali će zbog preporuke ljekara morati mirovati do 21. jula. Svako odstupanje od procesa oporavka moglo bi predstavljati dodatni rizik za njegovu karijeru.

Ipak, Musa će doći u Zenicu kako bi pružio podršku saigračima uoči važnog duela protiv Turske.

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine 2. jula u Areni “Husejin Smajlović” u Zenici igra utakmicu protiv Turske, dok je nakon toga očekuje i susret sa Srbijom u okviru kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.