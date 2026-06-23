Voz Ploče – Sarajevo počinje saobraćati od petka

Sezonski voz Sarajevo, Ploče, Sarajevo počinje saobraćati 26. juna, a putnicima će ova linija biti dostupna do 27. septembra 2026. godine.

Iz Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine saopćeno je da će međunarodni putnički voz na relaciji Sarajevo, Ploče, Sarajevo saobraćati petkom, subotom i nedjeljom.

Polazak voza iz Sarajeva planiran je u 7:15 sati, dok je povratak iz Ploča predviđen u 18:26 sati. Vožnja u jednom pravcu traje oko tri sata i 20 minuta.

Cijena karte u jednom pravcu iznosi 29,30 KM, dok povratna karta košta 48,30 KM. Za studente, novinare, penzionere, kao i grupe od šest i više putnika, predviđene su povlastice od 30 posto.

Popust od 50 posto imaju slijepa i slabovidna lica i njihova pratnja, kao i djeca uzrasta od četiri do 12 godina. Djeca do četiri godine vozom se mogu voziti besplatno.

Iz Željeznica FBiH navode da će zbog uvođenja sezonskog voza doći do promjene termina polaska poslijepodnevnog voza iz Čapljine prema Sarajevu. Petkom, subotom i nedjeljom taj voz će iz Čapljine polaziti u 19:29 sati, iz Žitomislića u 19:41, iz Mostara u 19:56, iz Drežnice Stare u 20:15, iz Jablanice Grada u 20:29, iz Konjica u 20:45, dok je polazak iz Hadžića predviđen u 21:45 sati.

Od ponedjeljka do četvrtka poslijepodnevni voz iz Čapljine prema Sarajevu polazit će prema redovnom redu vožnje, u 16:42 sati.

Karte za relaciju Sarajevo, Ploče, Sarajevo neće biti dostupne online.