U Tuzli intenzivirani radovi na obnovi saobraćajne signalizacije i uređenju pješačko-biciklističke staze

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzla intenzivirala je radove na obnovi horizontalne saobraćajne signalizacije na području grada.

Posebna pažnja usmjerena je na obilježavanje pješačkih prijelaza u blizini škola, kao i na pješačke rampe, autobuska i taksi stajališta, s ciljem povećanja sigurnosti svih učesnika u saobraćaju.

Istovremeno, u okviru UPA projekta, privode se kraju radovi na uređenju i označavanju integrisane pješačko-biciklističke staze na dionici „Kula F – Stupine – Južna saobraćajnica – zgrada Općinskog suda Tuzla“.

Realizacijom ovih aktivnosti nastoji se dodatno unaprijediti sigurnost pješaka i biciklista, kao i kvalitet saobraćajne infrastrukture u gradu.

Iz nadležne gradske službe zahvalili su građanima na podršci, razumijevanju i saradnji tokom izvođenja radova.