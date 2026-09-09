Dani evropskog naslijeđa u TK u znaku 400 godina Behram-bega

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona okupilo je predstavnike ustanova kulture i javnog preduzeća čiji je osnivač ili suosnivač Skupština TK, s ciljem usklađivanja i objedinjavanja aktivnosti u okviru manifestacije Dani evropskog naslijeđa 2026.

Vlada Tuzlanskog kantona za programske aktivnosti u okviru manifestacije osigurala je 30.000 KM, a koordinaciju će voditi resorno ministarstvo.

Tema ovogodišnjih Dana evropskog naslijeđa je obilježavanje 400. godišnjice Behram-bega. Ministar za kulturu, sport i mlade TK Damir Gazdić istakao je da će ustanove kulture zajednički raditi na pripremi sadržaja, dok je Biblioteka Behram-beg određena kao nosilac i koordinator aktivnosti.

„Smatramo da je to veliki jubilej, te ćemo ujediniti sve naše ustanove kulture da zajednički rade. Građanima Tuzlanskog kantona ponudit ćemo veoma interesantne sadržaje“, kazao je Gazdić.

Posebna pažnja u programu bit će usmjerena prema studentima, učenicima osnovnih i srednjih škola.

Direktor JU Specijalna biblioteka „Behram-beg“ u Tuzli Ahmed Hatunić naglasio je važnost upoznavanja mladih sa činjenicom da su na ovom prostoru prije četiri stoljeća djelovale obrazovne i kulturne ustanove.

„Važno je da nauče da smo prije 400 godina imali ustanove obrazovanja i kulture, da smo ovdje bivali, opstojali i doprinosili evropskom i svjetskom kulturnom naslijeđu“, rekao je Hatunić.

Dani evropskog naslijeđa zajednička su akcija Vijeća Evrope i Evropske komisije, a u njoj učestvuje 50 država potpisnica Evropske kulturne konvencije s ciljem predstavljanja i očuvanja raznolikosti evropske kulturne baštine.