Mogu li muslimani na more? Efendija Čamdžić pojasnio šta je dozvoljeno

Ali Huremović
Mogu li muslimani na more? Efendija Čamdžić pojasnio šta je dozvoljeno

Mogu li muslimani na more pitanje je koje je ovih ljetnih dana posebno aktuelno, a efendija Čamdžić u hutbi je govorio o odmoru, plažama i poštivanju vjerskih propisa.

Efendija Čamdžić u hutbi je govorio o temi koja je ovih ljetnih dana posebno aktuelna među vjernicima, a odnosi se na odlazak na more, boravak na plažama i pridržavanje vjerskih propisa tokom godišnjih odmora.

O ovoj temi se raspravljalo u javnosti i u kontekstu nedavno usvojenog zaključka Gradskog vijeća kojem su menadžmentu JP „Pannonica“ d.o.o. Tuzla odredili rok od nekoliko dana za izmjenu Kućnog reda, u dijelu koji se odnosi na odijevanje. Izmjene se odnose na omogućavanje kupanja i u kupaćoj odjeći koja pokriva cijelo tijelo osim lica, šaka i stopala. pravilnika Panonike koje se odnose na dozvolu kupanja u burkinijima.

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U hutbi je naglašeno da islam ne zabranjuje odmor, putovanja niti korištenje dunjalučkih blagodati, ali da vjernici i u takvim okolnostima trebaju voditi računa o granicama koje propisuje vjera. Posebno je ukazano na pitanje odijevanja, čuvanja stidnih mjesta i obaranja pogleda, što se, kako je istaknuto, ne odnosi samo na svakodnevni život, nego i na boravak na javnim mjestima poput plaža.

Muslimanu je zabranjeno bilo gdje i bilo kad činiti grijeh

Efendija Čamdžić podsjetio je da vjera uređuje sve oblasti ljudskog života, pa i vrijeme odmora. Prema poruci hutbe, godišnji odmor ne bi trebao biti shvaćen kao prostor u kojem se vjerske obaveze i pravila ostavljaju po strani, nego kao dio života u kojem vjernik nastavlja voditi računa o svom ponašanju.

„Ako je moguće odlaziti na te morske i druge plaže u skladu sa propisima naše vjere, ako je moguće godišnji odmor u tom ambijentu od vjere nam propisanim granicama provesti, nema zabrane.“, navedeno je u hutbi.

Posebno je naglašeno da sam odlazak na more nije sporan, nego ponašanje koje može biti u suprotnosti sa vjerskim propisima.

“Nije muslimanu zabranjeno ići na more. Muslimanu je zabranjeno bilo gdje i bilo kad činiti grijeh. A ovaj grijeh, otkrivanja onih dijelova tijela koji su muslimanu zabranjeni da ih otkrivaju, nikad i nigdje ne prestaje biti grijeh, bez obzira na ambijent i okolnosti.”

U hutbi je također poručeno da otkrivanje dijelova tijela koje je prema islamskim propisima zabranjeno otkrivati ne prestaje biti grijeh zbog ambijenta, godišnjeg odmora ili okolnosti u kojima se osoba nalazi.

Efendija Čamdžić govorio je i o važnosti svijesti o prolaznosti dunjalučkog života, podsjećajući vjernike da uživanje u blagodatima ne smije biti iznad odgovornosti prema vjeri i pripreme za vječni život. Poruka hutbe bila je da vjernici imaju pravo na odmor i opuštanje, ali da i tada trebaju ostati u okvirima onoga što smatraju dozvoljenim i ispravnim prema islamskim propisima.