Četvero uhapšeno kod Benkovca zbog sumnje da su povezani s požarima

RTV SLON
Djevojka u Živinicama prijavila fizički napad, osumnjičeni na kriminalističkoj obradi
Djevojka u Živinicama prijavila fizički napad, osumnjičeni na kriminalističkoj obradi

Hrvatska policija uhapsila je četiri osobe na širem području Benkovca zbog sumnje da se mogu dovesti u vezu s izazivanjem požara na području Zadarske županije.

Policija je sinoć, nakon 20 sati, zaprimila dojavu građana o sumnjivom ponašanju četiri osobe. Ubrzo su ih operativnim radom locirali i zaustavili vozilo u kojem su se nalazili.

Četvero osumnjičenih privedeno je u službene prostorije, a nad njima je u toku kriminalistička obrada. Više detalja o okolnostima slučaja za sada nije saopćeno.

Istovremeno, vatrogasne ekipe i dalje dežuraju na više požarišta na području Zadarske županije. Aktivna su područja Ninskih Stanova, Žerave, Galovca i Prkosa, kao i Dugi otok.

Najzahtjevnija situacija je trenutno na Dugom otoku, gdje vatrogascima dodatne probleme predstavlja nepristupačan krški teren.

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