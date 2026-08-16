Više požara zabilježeno širom Tuzlanskog kantona, intervenisali vatrogasci

RTV SLON
pozar
Foto: Arhiva

Na području Tuzlanskog kantona tokom proteklog perioda zabilježeno je više požara, a vatrogasne ekipe intervenisale su na različitim lokacijama.

Prema dostupnim informacijama, požari su evidentirani na području više gradova i općina u kantonu, pri čemu su gorjeli trava, nisko rastinje, šuma, njive, ali i objekti i vozila.

Vatrogasci su imali intervencije na području Tuzle, Lukavca, Srebrenika, Kalesije, Gradačca i Banovića.

Na pojedinim lokacijama požari su brzo stavljeni pod kontrolu, dok su vatrogasne ekipe na drugim mjestima morale intervenirati kako bi spriječile njihovo dalje širenje.

Posebno je važno podsjetiti građane da tokom visokih temperatura budu oprezni prilikom boravka i izvođenja radova na otvorenom. Neugašena vatra, paljenje otpada ili neoprezno rukovanje materijalima koji mogu izazvati požar lako mogu dovesti do njegovog širenja.

Nadležne službe apeluju na građane da ne pale vatru na otvorenom i da svaki požar prijave nadležnim službama.

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