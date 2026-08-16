Osvježite posteljinu tokom vrućih noći: Domaći sprej gotov je za nekoliko minuta

RTV SLON
savjeti za treću smjenu
Foto ilustracija/ Pokušajte sa rutinom spavanja koja se ponavlja svakog dana, čak i kad niste na poslu.

Ljetne temperature često učine da posteljina izgubi osjećaj svježine mnogo brže nego inače. Ako želite da soba i posteljina prijatno mirišu između pranja, jednostavan sprej možete napraviti sami kod kuće.

Za ovu namjenu dobro se slažu menta i lavanda. Menta daje svježiji miris, dok lavanda unosi nježniju i umirujuću aromu, pa je kombinacija posebno prikladna za spavaću sobu.

Potrebna su vam samo dva sastojka

U čistu bočicu s raspršivačem sipajte vodu, a zatim dodajte nekoliko kapi eteričnog ulja mente i nekoliko kapi eteričnog ulja lavande.

Bočicu dobro promućkajte prije svake upotrebe kako bi se sastojci što bolje rasporedili.

Sprej zatim lagano poprskajte po plahti i jastučnicama. Nema potrebe da tkanina bude potpuno mokra – nekoliko laganih prskanja bit će dovoljno da posteljina dobije ugodniji miris.

Ako vam miris mente nije po ukusu, možete je zamijeniti eukaliptusom ili limunskom travom, koji također daju izražen osjećaj svježine.

Važno je prvo isprobati sprej na malom, manje vidljivom dijelu tkanine, posebno ako koristite eterična ulja, kako biste provjerili da neće ostaviti tragove.

Uz nekoliko minuta pripreme, ovaj domaći sprej može biti jednostavan način da posteljina tokom toplih ljetnih dana duže zadrži osjećaj svježine.

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