Tijela pet zeničkih planinara danas stižu u BiH, u utorak kolektivna dženaza

Tijela pet zeničkih planinara koji su stradali tokom uspona na Elbrus u Rusiji danas bi trebala biti dopremljena u Bosnu i Hercegovinu.

Avion s tijelima stradalih sinoć je krenuo iz Rusije prema Beogradu, odakle će biti organizovan kopneni transport do Zenice. Dolazak u BiH očekuje se tokom dana.

Tragedija je duboko potresla Zenicu i cijelu BiH, a u utorak će u ovom gradu biti održana komemoracija za stradale, nakon čega će uslijediti kolektivna dženaza.

Utorak je proglašen i Danom žalosti na području Zenice. Zastave će biti spuštene na pola koplja, dok će javne manifestacije zabavnog karaktera biti otkazane.

U nesreći na Elbrusu stradali su Alma Okanović, Denis Okanović, dr. Meliha Čaušević, Nermin Talam i Almir Krivdić.

Sedmočlanu ekspediciju činili su članovi Gorske službe spašavanja Zenica i Planinarskog društva „Vedro“. Dvojica članova ekspedicije, Haris Adilović i Kemal Vidimlić, preživjela su nesreću.