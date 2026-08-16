Treći festivalski dan u Tuzli donosi film za djecu i večernju dramu

RTV SLON
Bingo ljetno kino u Tuzli, Trg Slobode Tuzla, Dosije 137
Foto: Bingo ljetno kino u Tuzli

Filmski program u Tuzli danas donosi dvije projekcije, namijenjene različitim generacijama publike.

U Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona od 16 sati bit će prikazan film „Gajin svijet 3 / Gaja’s World – Follow Me“, avanturistička drama koja kroz priču o odrastanju govori o porodici i promjenama s kojima se mladi suočavaju.

Večernji program seli se na Trg slobode, gdje će u 20:30 sati u Bingo ljetnom kinu biti prikazan film „Voljena / The Beloved“, reditelja Rodriga Sorogoyena.

Radnja prati poznatog filmskog reditelja Estebana Martineza i njegovu kćerku Emiliju. Njihova saradnja na novom filmskom projektu ponovo ih zbližava, ali istovremeno otvara i pitanja iz prošlosti koja nisu do kraja riješena.

Tako će treći festivalski dan u Tuzli ponuditi sadržaj i za najmlađe posjetioce, ali i za ljubitelje ozbiljnijih filmskih priča.

Današnji raspored:

  • 16:00 – Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona: „Gajin svijet 3 / Gaja’s World – Follow Me“
  • 20:30 – Bingo ljetno kino, Trg slobode: „Voljena / The Beloved“

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