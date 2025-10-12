Tuzla spremna za 14. Tuzla Film Festival: Filmske zvijezde stižu u grad

Tuzla domaćin 14. Tuzla Film Festivala od 15. do 19. oktobra

Tuzla će od 15. do 19. oktobra biti domaćin 14. izdanja Tuzla Film Festivala, jednog od najznačajnijih filmskih događaja u regiji, koji okuplja filmske umjetnike i zvijezde sa prostora bivše Jugoslavije.

Publika će imati priliku da uživa u bogatom programu igranih, kratkih i animiranih filmova, a najbolja ostvarenja bit će nagrađena prestižnom nagradom Vila TFF. Ova nagrada, prepoznata kao simbol kvaliteta i umjetničkog dostignuća, dodatno potvrđuje značaj Tuzla Film Festivala na regionalnoj kulturnoj sceni.

Kao i prethodnih godina, u produkciji organizacija Eventus i Human, festivalske aktivnosti obuhvataju i zabavni program, unutar kojeg se održava 7. Underground Music Festival.

U sklopu TFF-a planirane su i radionice pod nazivom „Tuzla – grad filmske kulture“, namijenjene studentima i mladima zainteresovanim za film, produkciju, režiju i distribuciju. Neizostavan dio festivala su i kafe-podcasti sa poznatim ličnostima, te kokteli prijatelja i sponzora koji dodatno doprinose festivalskoj atmosferi i umrežavanju.

Svečano otvaranje i centralni dio festivala održat će se u Narodnom pozorištu Tuzla.

Festival prati i online platforma www.tuzlafilmfestival.com na kojoj će publika moći gledati kratke igrane i animirane filmove, kao i selekciju Future Short Films mladih reditelja iz cijelog svijeta. Platforma je kreirana s ciljem da festival bude dostupan široj publici u Bosni i Hercegovini.

