Tuzla Film Festival: Danas premijera filma “Petnaest i po”

RTV SLON

U okviru ovogodišnjeg Tuzla Film Festivala, publika će imati priliku pogledati mnogo zanimljivih projekcija.

Festival i ove godine potvrđuje reputaciju jednog od najvažnijih kulturnih događaja u regiji, koji okuplja filmske stvaraoce, promoviše regionalnu kinematografiju i donosi publici najznačajnija ostvarenja savremenog filma.

Tuzla Film Festival donosi bogat izbor filmova. Publika će moći pogledati naslove kao što su: „Belo se pere na 90“ (reditelj Marko Naberšnik), „Izolacija“ (reditelj Marko Bakočević), „Jugo Florida“ (reditelj Vladimir Tagić), „Južina“ (reditelj Ante Marin) te „Petnaest i po“ (reditelj Mišo Obradović).

Foto: Tuzla Film Festival 2025

Danas je na programu pet projekcija: u 11:00 sati prikazan je porodični film „Bumbarovo ljeto“ reditelja Danijela Kušana, zatim u 13:00 sati prikazan je „Belo se pere na 90“, u 16:00 sati „Južina“, u 18:00 sati „Jugo Florida“, dok je u 20:00 sati na programu film „Petnaest i po“.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Film „Izgubljeni Dream Team“ otvara 14. Tuzla Film Festival

Kultura

Tuzla spremna za 14. Tuzla Film Festival: Filmske zvijezde stižu u...

Istaknuto

Tuzla domaćin 14. Tuzla Film Festivala od 15. do 19. oktobra

Kultura

Otvoren 13. Tuzla Film Festival, uručena nagrada Slavku Štimcu

Magazin

Film „Indigo kristal“ Luke Mihailovića pobjednik je 12. Tuzla Film Festivala

Kultura

Film “Umri prije smrti” otvorio 12. Tuzla Film Festival

Politika

Trivić: Danas u NSRS kapitulacija Dodika u dva čina

BiH

Trideset godina nakon Dejtona: Aneks IX i dalje bez potpune primjene

Politika

Sjednica NSRS: Evo ko je predložen za v.d. predsjednika RS

Politika

Ministar trgovine Hasičević: Neradna nedjelja nije privilegija, nego pravo radnika

Tuzla i TK

Strah među mještanima: Medvjedi viđeni u blizini Tinje i Potpeći?

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]