Tuzla Film Festival: Danas premijera filma “Petnaest i po”

U okviru ovogodišnjeg Tuzla Film Festivala, publika će imati priliku pogledati mnogo zanimljivih projekcija.

Festival i ove godine potvrđuje reputaciju jednog od najvažnijih kulturnih događaja u regiji, koji okuplja filmske stvaraoce, promoviše regionalnu kinematografiju i donosi publici najznačajnija ostvarenja savremenog filma.

Tuzla Film Festival donosi bogat izbor filmova. Publika će moći pogledati naslove kao što su: „Belo se pere na 90“ (reditelj Marko Naberšnik), „Izolacija“ (reditelj Marko Bakočević), „Jugo Florida“ (reditelj Vladimir Tagić), „Južina“ (reditelj Ante Marin) te „Petnaest i po“ (reditelj Mišo Obradović).

Danas je na programu pet projekcija: u 11:00 sati prikazan je porodični film „Bumbarovo ljeto“ reditelja Danijela Kušana, zatim u 13:00 sati prikazan je „Belo se pere na 90“, u 16:00 sati „Južina“, u 18:00 sati „Jugo Florida“, dok je u 20:00 sati na programu film „Petnaest i po“.