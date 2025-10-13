Film „Izgubljeni Dream Team“ otvara 14. Tuzla Film Festival

Četrnaesto izdanje Tuzla Film Festivala, jednog od najznačajnijih filmskih događaja u regiji, biće otvoreno dokumentarnim filmom „Izgubljeni Dream Team“ reditelja Jure Pavlovića. Ovaj film donosi nikad ispričanu priču o jugoslavenskoj košarkaškoj reprezentaciji koja je 1991. godine u Rimu osvojila evropsko zlato, svega tri dana nakon što je država za koju su igrali, prestala postojati.

Kroz svjedočenja trenera i ključnih igrača, film „Izgubljeni Dream Team“ otkriva emocionalni i ljudski aspekt jednog od najvažnijih sportskih trenutaka u historiji bivše Jugoslavije, prikazujući tim koji je simbolizirao zajedništvo i snagu u vremenu dubokih političkih i nacionalnih podjela.

Tuzla će od 15. do 19. oktobra biti domaćin filmskog festivala koji već godinama okuplja autore i glumce iz cijele regije. Pored filma koji otvara festival, publika će tokom pet dana moći pogledati i niz igranih i dokumentarnih naslova među kojima su: „Belo se pere na 90“ Marka Naberšnika, „Izolacija“ Marka Bakočevića, „Jugo Florida“ Vladimira Tagića, „Južina“ Ante Marina i „Petnaest i po“ Miše Obradovića.

Poseban segment festivala čini 27. Međunarodni festival dokumentarnog filma, koji se tradicionalno održava paralelno s TFF-om. U sklopu tog programa biće prikazana djela autora iz cijele regije, poput filmova „Fiúme o morte“ Igora Bezinovića, „Izbor za Miss zatvora“ Srđana Šarenca, „Brazilova kuća“ Branka Šimića, „Bosanski vitez“ Tarika Hodžića i „Čovjek lavina“ Slobodanke Radun.

Festivalske projekcije održavaće se u Pozorištu mladih Tuzle / Dvorani Kaleidoskop, a ceremoniju zatvaranja obilježit će svjetska premijera filma „Rane moje ljute“ reditelja Zorana Pavljaševića.

Tuzla Film Festival i ove godine potvrđuje status grada filma i umjetnosti, nudeći publici spoj emocije, stvarnosti i vrhunskog autorskog izraza.