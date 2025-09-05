Tuzla domaćin 14. Tuzla Film Festivala od 15. do 19. oktobra

Tuzla će od 15. do 19. oktobra biti domaćin 14. izdanja Tuzla Film Festivala, jednog od najznačajnijih filmskih događaja u regiji, koji okuplja filmske umjetnike i zvijezde sa prostora bivše Jugoslavije.

Publika će imati priliku da uživa u bogatom programu igranih, kratkih i animiranih filmova, a najbolja ostvarenja bit će nagrađena prestižnom nagradom Vila TFF. Ova nagrada, prepoznata kao simbol kvaliteta i umjetničkog dostignuća, dodatno potvrđuje značaj Tuzla Film Festivala na regionalnoj kulturnoj sceni.

Kao i prethodnih godina, u produkciji organizacija Eventus i Human, festivalske aktivnosti obuhvataju i zabavni program, unutar kojeg se održava 7. Underground Music Festival.

U sklopu TFF-a planirane su i radionice pod nazivom „Tuzla – grad filmske kulture“, namijenjene studentima i mladima zainteresovanim za film, produkciju, režiju i distribuciju. Neizostavan dio festivala su i kafe-podcasti sa poznatim ličnostima, te kokteli prijatelja i sponzora koji dodatno doprinose festivalskoj atmosferi i umrežavanju.

Svečano otvaranje i centralni dio festivala održat će se u Narodnom pozorištu Tuzla.

Festival prati i online platforma www.tuzlafilmfestival.com na kojoj će publika moći gledati kratke igrane i animirane filmove, kao i selekciju Future Short Films mladih reditelja iz cijelog svijeta. Platforma je kreirana s ciljem da festival bude dostupan široj publici u Bosni i Hercegovini.