Svečano zatvaranje 14. Tuzla Film Festivala uz svjetsku premijeru filma „Rane moje ljute“

RTV SLON

Večeras u Narodnom pozorištu Tuzla biće svečano zatvoreno 14. izdanje Tuzla Film Festivala, festivala južnoslavenskog filma, koji je i ove godine okupio brojne autore, filmske radnike i publiku iz cijelog regiona.

Program posljednjeg dana festivala počeo je u 11:00 sati projekcijom filma Bumbarovo ljeto reditelja Danijela Kušana (81 min), dok će u 16:00 sati biti prikazan film Petnaest i po reditelja Miše Obradovića, koji će doživjeti svoju bosanskohercegovačku premijeru.

Svečano zatvaranje zakazano je za 19:00 sati, kada će publika imati priliku prisustvovati svjetskoj premijeri filma Rane moje ljute reditelja Zorana Pavljaševića (80 min), kojim će zvanično biti zatvoren 14. Tuzla Film Festival.

Cijena ulaznica za sve projekcije iznosi 10 KM, dok je ulaz na dječiju projekciju Bumbarovo ljeto 5 KM.

Organizatori ističu da se završetkom festivala zaključuje još jedno uspješno izdanje manifestacije koja je tokom proteklih dana ponudila bogat filmski program, premijere, radionice, panel-diskusije i susrete s autorima, čime je Tuzla još jednom potvrdila status grada filma i kulture.

