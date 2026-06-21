Pojačan saobraćaj tokom dana, oprez zbog radova na više dionica

Na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila trenutno nisu duža od 30 minuta.

Iz BIHAMK-a navode da se i na putevima u Bosni i Hercegovini tokom dana očekuje pojačana frekvencija saobraćaja. Posebno prometno moglo bi biti u večernjim satima na prilazima većim gradskim centrima, kao i na putnom pravcu Bradina, Konjic.

Vozačima se savjetuje maksimalan oprez, držanje propisanog odstojanja između vozila, izbjegavanje rizičnih preticanja i obavezno korištenje sigurnosnog pojasa. S obzirom na povećan broj biciklista i motociklista na cestama, iz BIHAMK-a apeliraju na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise.

Zbog radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A-1 Kakanj, Lašva, u dužini od tri kilometra, a vozila se preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.

Na autocesti A-1, na dionicama Sarajevo sjever, Podlugovi, Sarajevo zapad, Lepenica i Bijača, Počitelj, odnosno na mostu Hercegovina, zbog radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnim cestama Dobro Polje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen.

Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa, na magistralnoj cesti Ključ, Bosanski Petrovac, od 7 do 17 sati, osim vikendom, vozila saobraćaju naizmjenično jednom trakom.

Na magistralnoj cesti M-5, granični prelaz Izačić, Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu, bajpas, u neposrednoj blizini radova, uz naizmjenično propuštanje.

Na magistralnoj cesti Srbac, Derventa, zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se usmjeravaju alternativnim pravcem Srbac, Prnjavor, Derventa.

U toku su i radovi na zamjeni dilatacije na Ribićkom mostu, na magistralnoj cesti Konjic, Jablanica. Riječ je o kratkoj dionici od 20 metara, a saobraćaj se odvija usporeno, jednom trakom.

Iz BIHAMK-a podsjećaju da su, zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, EES, Entry/Exit System, moguća duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. decembra 2025. godine granični prelaz Karakaj otvoren je za sve kategorije vozila, dok je na graničnom prelazu Šepak zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila, saopćeno je iz BIHAMK-a.