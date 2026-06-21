Večeras počinje 27. Međunarodna likovna kolonija Breške

Večeras, 21. juna, u 19 sati svečano će biti otvorena 27. Međunarodna likovna kolonija Breške, jedna od najdugovječnijih i najznačajnijih umjetničkih kolonija u Bosni i Hercegovini.

Ovogodišnje izdanje okupit će umjetnice iz pet zemalja regije i Evrope, koje će kroz svoj rad i stvaralaštvo dodatno obogatiti kulturni život Tuzle i Tuzlanskog kantona.

U Breškama će se predstaviti Jerca Šantej iz Slovenije, Suzana Stojadinović, Bojan Novaković, Milica Alimpić Ilić i Aleksandra Tomić iz Srbije, Karina Horgas i Zsuzsa Kalas iz Mađarske, Gabrijela Vučemil, Merima Ibrišimović i Milica Bilanović iz Bosne i Hercegovine, te Aferdita Kiki iz Sjeverne Makedonije.

Dvadeset i sedam godina trajanja potvrđuje da Međunarodna likovna kolonija Breške nije samo kulturni događaj, nego i vrijedna institucija koja čuva i promiče umjetnost, povezuje ljude i gradi mostove među kulturama.

Zbog svog značaja i kontinuiteta, ova kolonija predstavlja važno kulturno bogatstvo za Tuzlu, Tuzlanski kanton i Bosnu i Hercegovinu.