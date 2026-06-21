Primate li njemačku penziju u BiH? Bez ovog dokaza isplata može biti obustavljena

Njemačko penzijsko osiguranje, Deutsche Rentenversicherung, DRV, pojasnilo je ko mora dostaviti potvrdu o životu, Lebensnachweis, kako bi se izbjegle komplikacije u isplati njemačke penzije.

Za primanje njemačke penzije važe brojna pravila, rokovi i obaveze koje korisnici moraju redovno ispunjavati. Već u julu milioni penzionera dobit će važnu poštu koju bi trebali pažljivo pregledati. Posebnu pažnju moraju obratiti oni od kojih njemačke vlasti traže dostavljanje potvrde o životu.

Ukoliko se ovaj dokument ne dostavi na vrijeme, isplata penzije može biti u potpunosti obustavljena. Iz DRV-a su pojasnili ko je obavezan poslati ovaj dokaz i na koji način se mogu izbjeći problemi.

Služba Renten-Service kompanije Deutsche Post AG ima zakonsku obavezu da redovno provjerava da li su korisnici penzija još živi. Cilj je spriječiti nezakonite isplate i prebacivanje penzija na račune osoba koje su preminule, piše Fenix magazin.

Potvrda o životu traži se isključivo od penzionera koji imaju prebivalište u inostranstvu ili im se njemačka penzija isplaćuje na bankovni račun u inostranstvu.

Postoje i izuzeci za pojedine države. S nekim zemljama Njemačka ima međudržavne sporazume o automatskoj razmjeni podataka o preminulim osobama. Penzioneri koji žive u tim državama u pravilu ne dobijaju ovu obavijest na kućnu adresu.

Broj isplata njemačkih penzija u inostranstvo stalno raste, zbog čega je poznavanje ovih pravila sve važnije. DRV je prošle godine isplatio čak 1,7 miliona penzija u druge države širom svijeta.

Korisnici koji moraju dostaviti potvrdu o životu trebaju strogo poštovati proceduru kako dokument ne bi bio proglašen nevažećim. Prvi korak je provjera podataka. Penzioner mora pažljivo provjeriti da li su svi lični podaci na potvrdi tačno upisani i odmah ispraviti eventualne greške.

Dokument mora sadržavati vlastoručni potpis korisnika penzije. Ako potpis nedostaje, potvrda je nevažeća.

Potrebna je i službena ovjera da je osoba živa. Potvrdu i pečat građani mogu dobiti u državnim institucijama, gradskim upravama, uredima zdravstvenog osiguranja, bankama, bolnicama ili župnim uredima, odnosno crkvama.

Potvrda o životu mora se vratiti službi Renten-Service isključivo u originalu, fizičkom poštom. Slanje faksom ili e-mailom nije pravno važeće i neće biti prihvaćeno.

Kao alternativa klasičnom slanju poštom, potvrda o životu može se dostaviti i digitalno, putem sistema Postident. Detaljne upute, linkovi za digitalnu opciju, kao i videosadržaj s objašnjenjima DRV-a, nalaze se u pratećem pismu koje stiže penzionerima.

Ako korisnik primijeti grešku ili zaboravi poslati dokument na vrijeme, propust se još može ispraviti. Nadležna služba provjerava sve pristigle dokumente i, ukoliko nedostaje potpis ili se uoče kontradiktorni podaci, kontaktirat će penzionera radi ispravke.

Penzioneri u pravilu imaju rok do početka ili sredine oktobra da dostave važeću potvrdu o životu. Ako se taj rok propusti, Renten-Service automatski privremeno obustavlja i blokira daljnju isplatu penzije.

Nakon blokade, penzioneri moraju reagovati najkasnije do kraja aprila naredne godine. Ako do tada ne dostave važeći dokaz da je osoba živa, njemačka penzija se trajno ukida i briše iz sistema isplate.