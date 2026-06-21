Danas zvanično počinje ljeto, BiH danas očekuje najduži i najtopliji dan

Danas, 21. juna, zvanično počinje ljeto, kalendarski najduže godišnje doba, dok na južnoj hemisferi u isto vrijeme nastupa zima.

Za stanovnike sjeverne polulopte ljeto počinje u trenutku kada je sjeverni dio Zemljine ose najbliži Suncu. Toga dana visina Sunca u podne je najveća tokom godine, noć je najkraća, a dan najduži.

Iako mnogima omiljeno godišnje doba ne počinje svake godine istog datuma, ljeto uvijek nastupa u periodu od 20. do 22. juna, u zavisnosti od toga kada Sunce dostigne svoju najvišu tačku.

Prema najavama meteorologa, prvi dan ljeta ujedno će biti i najtopliji dan u dosadašnjem dijelu godine. Očekuje se pretežno sunčano i vruće vrijeme širom zemlje, a dnevna temperatura kretat će se od 30 do 36 stepeni, lokalno i do 38 stepeni, objavio je BH Meteo.