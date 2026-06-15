BIHAMK: Na više putnih pravaca aktuelni radovi i privremene izmjene saobraćaja

Prema informacijama Bosanskohercegovačkog auto-moto kluba (BIHAMK), na putevima širom Bosne i Hercegovine saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu, dok meteorolozi tokom dana najavljuju padavine, mjestimično i obilnije.

Iz BIHAMK-a upozoravaju vozače da budu spremni na promjenljive uslove vožnje, posebno u poslijepodnevnim satima, te da obrate pažnju na moguće odrone na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina. Vozačima se savjetuje opreznija vožnja i održavanje propisanog odstojanja između vozila.

Zbog radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A-1 Kakanj–Lašva u dužini od tri kilometra, a saobraćaj se odvija dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Radovi su aktuelni i na dionicama Sarajevo sjever–Podlugovi, Sarajevo zapad–Lepenica i Bijača–Počitelj, gdje je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnim putevima Dobro Polje–Miljevina, Tuzla–Bijeljina i Jablanica–Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za teža vozila obustava i dalje na snazi.

Usporeno se saobraća i na više magistralnih puteva zbog radova, među kojima su Ključ–Bosanski Petrovac, Bihać–Izačić, Bihać–Ripač i Konjic–Jablanica. Na magistralnom putu Srbac–Derventa na snazi je potpuna obustava saobraćaja zbog sanacionih radova, a vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Prnjavora.

Na graničnim prelazima zabilježene su pojačane gužve. Duga kolona vozila formirana je na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić, kao i na ulazu u Hrvatsku na prelazu Gradiška–Gornji Varoš. Na ostalim prelazima zadržavanja za putnička vozila trenutno iznose od 10 do 30 minuta.

Iz BIHAMK-a napominju da su zbog registracije putnika po novom sistemu ulaska i izlaska iz zemalja Evropske unije (EES) moguća dodatna zadržavanja na graničnim prelazima.