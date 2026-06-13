Stanje na putevima: Evo kakvi su danas uvjeti za vožnju

Uvjeti za vožnju jutros su uglavnom povoljni, saobraća se po suhom kolovozu i uz dobru vidljivost, dok slabija magla mjestimično ne utiče značajnije na odvijanje saobraćaja, saopćeno je iz BIHAMK-a.

Zbog radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A-1 Kakanj, Lašva u dužini od tri kilometra, a vozila se preusmjeravaju na suprotnu stranu autoceste, gdje se saobraća dvosmjerno.

Radovi su aktuelni i na dionicama Sarajevo sjever, Podlugovi, Sarajevo zapad, Lepenica i Bijača, Počitelj, na mostu Hercegovina, zbog čega je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnim cestama Dobro Polje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje saobraćaj je dozvoljen za vozila do 3,5 tone, dok je za teža vozila i dalje obustavljen.

Radovi se izvode i na više drugih dionica, među kojima su Ključ, Bosanski Petrovac, Izačić, Bihać, Bihać, Ripač, Srbac, Derventa i Konjic, Jablanica, pa se vozačima savjetuje oprez i poštivanje privremene saobraćajne signalizacije.

Na graničnim prelazima putnička vozila trenutno ne čekaju duže od 30 minuta. Iz BIHAMK-a napominju da su moguća duža zadržavanja zbog registracije putnika po novom sistemu ulaska i izlaska iz zemalja Evropske unije.