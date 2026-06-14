Stanje na putevima: Evo kada se očekuju gužve i zastoji

Prema informacijama Informativnog centra BIHAMK-a, danas se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća uz povoljne uvjete za vožnju i umjeren promet vozila.

Iz BIHAMK-a upozoravaju da se u popodnevnim i večernjim satima očekuje osjetno pojačan intenzitet saobraćaja, kada su uobičajeni zastoji i kraći prekidi. Na mjestima gdje je vožnja usporena brzo dolazi do formiranja kolona, što može produžiti vrijeme putovanja. Vozačima se savjetuje strpljenje, poštivanje saobraćajne signalizacije i smanjena brzina, posebno u zonama radova.

Zbog sanacije kolovoza zatvorena je dionica autoceste A-1 Kakanj-Lašva, u dužini od tri kilometra, a vozila se preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.

Na autocesti A-1, na dionicama Sarajevo sjever-Podlugovi, Sarajevo zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj, odnosno na mostu Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnim cestama Dobro Polje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila teža od 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen.

Na magistralnoj cesti M-5, na pravcu granični prelaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu, odnosno bajpas u neposrednoj blizini radova, uz naizmjenično propuštanje.

Počeli su i radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač, na lokalitetu Orljani. Za sada nema izmjena u režimu saobraćaja na magistralnoj cesti, ali je zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani.

Na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica, u toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribićkom mostu. Radovi se izvode na kratkoj dionici od 20 metara, a saobraćaj se odvija usporeno, jednom trakom.

Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog sanacionih radova, do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa.

Na graničnim prelazima putnička vozila trenutno ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Ipak, zbog registracije putnika po novom sistemu ulaska i izlaska iz zemalja Evropske unije, EES, moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Granični prelaz Karakaj od 2. decembra 2025. godine otvoren je za sve kategorije vozila, dok je na graničnom prelazu Šepak zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila, saopćeno je iz BIHAMK-a.