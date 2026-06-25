Vrijeme u Tuzli: Danas sunčano, poslijepodne mogući pljuskovi

Vrijeme u Tuzli danas će prije podne biti pretežno sunčano, dok se u drugom dijelu dana očekuje jači razvoj oblačnosti koji može donijeti lokalne pljuskove praćene grmljavinom.

Prema prognozi, vjetar će biti slab do umjerene jačine, sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka u Bosni i Hercegovini uglavnom će se kretati između 28 i 34 stepena, dok se na jugu očekuje i do 37 stepeni.

Za regiju Tuzla izdato je upozorenje zbog visokih temperatura zraka. U periodu od 12 do 17 sati očekuje se temperatura između 31 i 33 stepena.

Građanima se savjetuje da budu u toku sa aktuelnom vremenskom prognozom, jer su moguće manje smetnje u aktivnostima na otvorenom. Poseban oprez preporučuje se osjetljivim kategorijama stanovništva, među kojima su starije osobe, djeca i hronični bolesnici, s obzirom na to da visoke temperature mogu predstavljati zdravstveni rizik.