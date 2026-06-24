Vrućine širom BiH: U drugom dijelu dana nestabilno vrijeme

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u srijedu, 24.6.2026. godine, prije podne u Bosni i Hercegovini se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana, uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje, mogući su lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom.

Vjetar će biti slab do umjeren, sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnje temperature zraka kretat će se većinom između 14 i 20°C, na jugu do 23°C, dok će dnevne temperature iznositi uglavnom između 28 i 34°C, a na jugu i do 37°C.

Prijepodnevni sati bit će ugodniji, dok se u drugom dijelu dana, usljed pojačane vrućine i omorine, kod hroničnih bolesnika i meteoropata mogu javiti tegobe poput malaksalosti, promjene raspoloženja i glavobolje. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda preporučuju izbjegavanje dužeg izlaganja suncu zbog visokih vrijednosti UV indeksa, unos dovoljne količine tečnosti, laganiju ishranu te pridržavanje uputa nadležnih službi. Također, mogući lošiji kvalitet sna zbog nedostatka svježine u noćnim satima može dodatno uticati na opće stanje organizma.