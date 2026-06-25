Lokalizovan požar kod deponije Uborak, nema prijetnje za stambene objekte

Požar koji je u srijedu izbio na odlagalištu automobilskih guma u blizini mostarske deponije Uborak lokalizovan je i stavljen pod kontrolu, potvrđeno je iz Operativnog centra Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Kako je saopćeno, nakon velike borbe požar su ugasili pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Mostar, a trenutno nema prijetnje za stambene objekte koji se nalaze u blizini.

Iz Civilne zaštite podsjećaju da je za područje Grada Mostara i dalje na snazi Odluka o proglašenju tehničko-tehnološke nesreće, donesena nakon izbijanja velikog požara na deponiji otpada Uborak 22. juna.

Štab civilne zaštite ponovo je apelovao na građane da se pridržavaju ranije izdatih preventivnih preporuka, kako bi zaštitili zdravlje i sigurnost, te da prate službene informacije i upute nadležnih službi.